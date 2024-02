Oliespoor zorgt voor overlast tussen Rozendaal en Arnhem

ROZENDAAL/ARNHEM – Een kilometers lang oliespoor heeft zondag 4 februari voor veel werk gezorgd tussen Rozendaal en Arnhem. Rond 13.45 uur werd de eerste melding gemaakt van het lange oliespoor en de gladde weg. De provincie schakelde een gespecialiseerd bedrijf in om de weg te reinigen.

In Rozendaal, de weg van de Schelmseweg naar de Posbank, werden meldingen gemaakt bij de politie en die schakelde de gemeente in. Waardoor het spoor is ontstaan is niet bekend. Het spoor in Rozendaal ging richting het bos van de Posbank.

Foto: Persbureau Heitink