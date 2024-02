Oerrr zoekt jeugdbegeleiders

RHEDEN – Natuurmonumenten zoekt jeugdbegeleiders voor de activiteiten van Oerrr. Gezocht worden vrijwilligers die groepen willen begeleiden en het leuk vinden om met kinderen de natuur in te gaan. Er is een inwerkperiode waarin zij de benodigde vaardigheden en kennis leren. De minimale inzet is twee keer per maand. Daarnaast is er twee keer per jaar een avondbijeenkomst van het Oerrr-team en zijn er regelmatig informatieavonden en bijeenkomsten voor alle vrijwilligers van het bezoekerscentrum in Rheden. Wie meer wil weten, kan contact opnemen met Tonnis Boersma via t.boersma@natuurmonumenten.nl, 026-4979100 of 06-10225298.