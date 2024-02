Oekraïense muziek op Doesburgse scholen

DOESBURG – De Oekraïense zangeres Nastya brengt deze week een bezoek aan drie basisscholen in Doesburg. Ze verzorgt hier optreden samen met pianist Richard Rhemrev en drummer Jos Gelauf. Met dit optreden willen de muzikanten aan de leerlingen meegeven dat muziek verbindend is en dat het niet uitmaakt in wat voor taal je zingt of in welk land. Met muziek kan je mensen laten voelen wat er in je hart zit. Tijdens het optreden zullen de leerlingen drie nummers van Nastya en Richard horen, ook leren ze tellen in het Oekraïens en kunnen ze horen hoe een droom klinkt voor de pianist.

Het eerste optreden van de drie vindt plaats op woensdag 28 februari om 11.00 uur op de Anne Frank School. Op donderdag 29 februari zijn ze om 11.00 uur te horen in Podium Doesburg voor de leerlingen van De Horizon en als afsluiter spelen ze op vrijdag 1 maart om 12.30 uur op de basisschool De Wetelaar. Dit is een project georganiseerd door kunst en cultuur projectleider Helmie Stil, mogelijk gemaakt door Gestichten Doesburg.