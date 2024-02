Nieuwe nestkastjes in Rozendaal

ROZENDAAL – De mezen in Rozendaal hebben vanaf begin februari volop keus waar zij het komend jaar hun nestje bouwen. Een aantal inwoners gaat binnenkort op pad om nieuwe nestkastjes op te hangen. Deze kasten zijn aangeschaft door de gemeente Rozendaal en worden opgehangen aan bomen langs straten en in het openbaar groen.

Bij een nestkastcontrole afgelopen najaar bleek dat de gemeentelijke nestkasten in slechte conditie waren door houtrot. Daarom heeft de gemeente vijftig nieuwe nestkasten laten maken. Dit is gebeurd bij een werkplaats voor (jong)volwassenen met een beperking.

De vrijwilligers uit Rozendaal die de nestkasten ophangen laten de oude kasten nog even hangen. Mannetjesmezen maken in de winter verschillende nesten, waarna het vrouwtje er in het voorjaar een uitkiest en daar eieren in legt. Dit kan ook gebeurd zijn met de nestkasten die er al hangen.