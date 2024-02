Nieuwe expositie Kunstkring Brummen

BRUMMEN – Tot 28 maart exposeren Linda Smit en Cobi ten Kate hun veelzijdige werk in Plein 5 te Brummen.

Linda Smit maakt sinds 2011 realistische schilderijen van mensen en dieren. Haar specialisaties zijn portretten van koeien en mussen. Zij schildert het liefst met olieverf op canvas, hout en papier en ze probeert in haar schilderijen de persoonlijkheid van een dier of persoon tot zijn recht te laten komen. Daarbij spelen de ogen een hoofdrol. Ze maakt in opdracht portretten van huisdieren. Haar werk is te zien op exto.nl.

Cobi ten Kate schildert koppen en landschappen in acryl-, olieverf en coldwax. En ze tekent met inkt en een kroontjes-, rietpen of een pipet. Ook werkt ze graag met monoprint en collage. Krachtig lijnenspel kenmerkt haar werk.

In deze expositie zijn deze verschillende werkwijzen te zien.