Nieuw (t)huis voor de ooievaars in Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Vorig najaar sneuvelde het ooievaarsnest in het weiland langs de Jut van Breukelerwaardlaan in Laag-Soeren. Na zo’n twintig jaar stortte het bouwwerk in. Inmiddels staat er een nieuw exemplaar.

De ooievaars maken in het voorjaar een wezenlijk deel uit van de Soerense gemeenschap. Velen kijken uit naar de komst van de dieren en volgen het broeden en de opvoeding van de jongen. Vanuit muziekvereniging Sempre Crescendo kwam snel het initiatief voor het plaatsen van een nieuw nest. Dat werd geleverd door Natuurmonumenten en in februari met hulp van de kraan van Van Eijbergen neergezet.

Omstanders merkten toen al op dat de bouw nauwlettend werd gadegeslagen door enige potentiële bewoners. Blijkbaar is ook de woningnood bij de ooievaars groot. Inmiddels is de ingebruikname van het nieuwe huis waargenomen, tot grote tevredenheid van omwonenden. De nieuwe buren zijn van harte welkom in Laag-Soeren. Zij horen bij het dorp.

Foto: Mart van Tol

Het nieuwe ooievaarsnest. Op het moment van het maken van de foto nog even zonder bewoners.