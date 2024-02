Nederlands Poëziefilm Festival On Tour in Doesburg

DOESBURG – In het kader van de Poëzieweek 2024 is Filmhuis Doesburg op zondag 18 februari een van de locaties van het Nederlands Poëziefilm Festival On Tour. In de filmzaal in Het Arsenaal wordt vanaf 14.15 uur een selectie vertoond van de films uit het festival, waaronder de winnaar van de NPF Award. Het On Tour-programma, dat 88 minuten duurt, wordt aangevuld met optredens van dichters.

Jongeren lezen steeds minder en kijken steeds meer. Dat is jammer, want in de wereld van de letteren is veel te beleven. Daarom werd in Zutphen afgelopen najaar voor de tweede keer het Nederlands Poëziefilm Festival georganiseerd: film én poëzie – the Best Of Both Worlds! Een selectie van deze poëziefilms reist nu door het land en is op 18 januari te zien in Doesburg. De films, die een gedicht als leidraad hebben en waarin beeldcultuur en woordcultuur elkaar ontmoeten, vormen in Nederland een nieuw genre dat snel terrein wint.

In Doesburg wordt het filmprogramma aangevuld met een performance door dichteres en @woordsjamaan Kim Triesscheijn. Haar gedichtenbundel ‘Liefde op het eerste gedicht’ bevat 35 gedichten over de liefde. Mede-oprichter en creatief directeur van het Nederlands Poëziefilm Festival en filmmaker Helmie Stil verzorgt de inleiding bij het programma, dat begint om 14.15 uur. Tickets kosten 9 euro en zijn online verkrijgbaar.

filmhuis-doesburg.nl