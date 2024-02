Muziekcursus bij Eendracht Eerbeek

EERBEEK – Muziekvereniging Eendracht start vanaf 27 februari met een nieuwe editie MuziekMaakJeSamen (MMJS). Dit is een kennismakingscursus met muziek voor kinderen én volwassenen.

Patrick de Heus heeft de muzikale leiding in de cursus, die tien weken duurt. Het geheel wordt afgesloten met een concert.

De workshop voor de kinderen uit de groepen 3 tot en met 7 is gericht op het kennismaken met ritmes en muziekinstrumenten. MMJS voor kinderen is een cursus voor tien weken en wordt gehouden op de donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur.

De cursus MMJS 18+ is bedoeld voor volwassenen die altijd al muziek hebben willen maken. “We merken dat ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden regelmatig aangeven ook weleens een muziekinstrument te willen proberen en dat kan dus nu”, geeft Liane van de Veen aan. Liane is samen met een aantal andere vrijwilligers bij Eendracht één van de initiatiefnemers. Deze cursus wordt gegeven op dinsdagavond van 20.15 tot 21.00 uur.

eendracht-eerbeek.nl

mmjs@eendracht-eerbeek.nl