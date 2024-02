Modelspoorshow in Dieren

DIEREN – Modelspoorliefhebbers komen zaterdag 17 en zondag 18 februari aan hun trekken tijdens de show van Modelspoorclub Veluwezoom in Dieren. De vereniging toont deze twee dagen de grote Zwitserse baan in bedrijf, met veel locomotieven en treinstellen. De leden hebben de afgelopen jaren hard aan deze baan gewerkt en veel meer detail aangebracht. Daarnaast zijn er nog vijf mooie banen te zien van andere clubs en van een enthousiaste modelspoorhobbyist.

Speciaal voor jonge(re) kinderen wordt de zogenoemde C-Trak-baan opgesteld. Hierop kunnen zij naar hartenlust zelf met treinen rijden. Er zijn verder een aantal verkopers van modelspoorartikelen aanwezig.

Leden van de aanwezige modelspoorclubs informeren belangstellenden natuurlijk graag over hun prachtige hobby, de bouw van een baan, de voor de banen gebruikte materialen en bouwtechnieken en over analoge of digitale aansturing van een modelspoorbaan. Natuurlijk vertellen zij ook graag over clubactiviteiten en hoe iemand lid kan worden.

De modelspoorshow vindt plaats in Theothorne in Dieren en is geopend op zaterdag 17 februari van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag 18 februari van 10.00 tot 16.00 uur. De entree bedraagt 5 euro. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang, onder begeleiding van een volwassene.

mscv.nl