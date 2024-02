Meepraten over wonen in Rozendaal

ROZENDAAL – De gemeente Rozendaal vraagt inwoners mee te denken over de woningbehoefte in de gemeente. Rozendaal geeft aan iedereen een fijne plek te willen bieden om te wonen, op te groeien en ouder te worden. Maar de beschikbare ruimte is schaars en daarom moet elke mogelijke woning een aanvulling zijn op het bestaande bestand. Zo kijkt de gemeente naar het creëren van doorstroommogelijkheden.

De gemeente wil graag weten hoe haar inwoners hierover denken. Hoe willen zij het liefst wonen, wat vinden zij een prettige woonomgeving en wat zijn de wensen van jongeren, gezinnen en ouderen. Op maandag 19 en dinsdag 20 februari zijn hiervoor bijeenkomsten. Inwoners zijn op maandag van 19.00 tot 21.00 uur welkom in de raadszaal van het gemeente huis. Op dinsdag is er van 19.00 tot 21.00 uur een digitale bijeenkomst via Teams. Tijdens de bijeenkomsten geeft de gemeente feiten en cijfers uit een recent woningmarktonderzoek, waarna de aanwezigen met elkaar in gesprek gaan. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 16 februari via companen.nl/rozendaal. Bureau Companen begeleidt de bijeenkomsten op verzoek van de gemeente.

Rozendaal gebruikt de input van haar inwoners voor het opstellen van een nieuwe Omgevingsvisie.