Meedenken over toekomst De Pinkenberg

VELP – Drie voetbalclubs uit Velp houden op woensdagavond 7 februari een bijeenkomst over de toekomst van Sportpark de Pinkenberg in Velp. Voetbal blijft als sport het uitgangspunt, maar de clubs zien verschillende mogelijkheden om ruimte te bieden aan andere sporten/activiteiten op het sportpark.

SC Veluwezoom, VVO en DVOV werken samen met de gemeente Rheden aan een toekomstvisie voor Sportpark De Pinkenberg. De visie gaat in op activiteiten in de toekomst, de inrichting van het sportpark én samenwerking: onderling en met andere organisaties. De clubs nodigen geïnteresseerde organisaties en mogelijk nieuwe gebruikers uit om op de avond van 7 februari mee te werken aan een visie.

De bijeenkomst start om 20.00 uur in het clubgebouw van DVOV (inloop vanaf 19.30 uur).Aanmelden kan k.vosmeijer@rheden.nl.

Sportpark De Pinkenberg is een complex met voetbalvelden en clubgebouwen van de clubs, prachtig gelegen in het groen van de Veluwezoom. Zo’n 1.800 jeugdigen en volwassenen komen wekelijks samen naar het park om te genieten van voetbal. Voor de toekomst van de clubs en het park liggen er verschillende kansen en uitdagingen zoals de leeftijd van de clubgebouwen, duurzaamheid en energie, verdeling van teams en vervanging van velden. Daarom vinden de clubs en gemeente een visie op de toekomst belangrijk. Na het opstellen van deze visie vertalen de clubs deze in een volgende fase naar een accommodatieplan. Daarin kijken de clubs en gemeente hoe het sportpark in de toekomst ingericht moet worden om de dromen uit de visie waar te maken.