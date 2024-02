Maryon Snelder tot ridder gelagen

RHEDEN – Op zaterdag 13 januari werd Maryon Snelder tijdens de Pronkzitting van de Rhedense carnavalsvereniging De Heiknüüters benoemd tot 41e Ridder in de Orde van de Rhedense Leeuw. Op zaterdag 3 februari werd dit bekrachtigd door de daadwerkelijke Ridderslag.

Ondanks een beetje miezerregen was het redelijk weer en veel Ridders, het Prinsenpaar, de dansgarde, leden van De Heiknüüters en andere belangstellenden verzamelden zich op het Mr. B. van Leeuwenplein. Voorgegaan door de March- & Showband gingen zij gezamenlijk naar het huis van mevrouw Snelder, om haar op te halen. Weer terug op het plein werd de nieuwe Ridder door voorzitter Martin van den Eijk toegesproken. Hij vatte nog eens samengevat waarom juist zij deze titel verdient. Na zijn lovende woorden kreeg Jan Jansen de microfoon om de ceremonie uit te voeren. Maryonwerd verzocht te knielen, waarna de Ridderslag werd voltrokken. Dit in samenwerking met de echtgenoot van Maryon, die de Ridderslag van Jan nog een dunnetjes overdeed. De ceremonie werd afgesloten met het plaatsen van de krans door de kersverse Ridder samen met Prins Alfred de 1e en prinses Carla.

Foto: Theo Jansen