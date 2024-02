Mark Pieper nieuwe hoofdtrainer van Dierensche Boys

DIEREN – Met ingang van het seizoen 2024-2025 is Mark Pieper de hoofdtrainer van nieuwe zaterdag selectieteam van voetbalvereniging de Dierensche Boys. Mark zal in zijn functie worden bijgestaan door de zeer ervaren Kees Hendriks.

Samen met de VTC en de Werkgroep 2.0 zal Mark verder gaan met het vormgeven van de definitieve DB1-staf en nieuwe selectiegroep. De verwachting is dat de jeugdige met zijn visie en passie een nieuw elan teweeg zal brengen.

Mark was meerdere seizoenen selectiespeler bij onder andere vv Rheden en vv Dierensche Boys. Op dit moment is Mark een opleidende en gedreven trainer-coach bij JO19-1.

Links voorzitter Ad van Zon en rechts hoofdtrainer Mark Pieper