Mario en Stitch te gast bij kindercarnaval in Dieren

DIEREN – Stichting Karnaval Dieren e.o. heeft voor een ieder weer een leuk programma georganiseerd. Voor jong en oud zijn er diverse gezellige activiteiten om er weer een mooi en gezellig feest van te maken.

Op zaterdagochtend 10 februari wordt om 11.11 uur het carnaval geopend bij Eetcafé ’t Schilderij. Daar zullen de hoogwaardigheidsbekleders de beroemde Jan Zwier omhoog hijsen, waarmee het feest in Dieren officieel van start gaat.

Op zondagochtend 11 februari opent de Veluwse Poort om 10.00 uur haar zaal voor het Kriebeltjesbal, waarbij iedereen, maar vooral de kinderen, lekker carnaval kunnen vieren. Dit jaar komen er ook beroemdheden om een dansje te doen samen met de kinderen. Niemand minder dan Mario en Stitch zijn er. Nadat iedereen moe is van het dansen, is er voldoende ruimte om nog even met hen op de foto te gaan. Er is een limonadefontein en de kinderen kunnen zich laten schminken. Tussendoor komen de hoogwaardigheidsbekleders ook nog aan om te jureren, want ook dit jaar zijn er leuke prijzen voor de best verklede kinderen. Kriebeltjesbal duurt tot 12.30 uur.

Daarna is het tijd voor de optocht. Het opstellen is om 12.30 uur op de parkeerplaats het Nieuwland aan de Admiraal Helfrichlaan. De optocht start om 13.11 uur. De route loopt richting de Zilverakkerweg, Piersonstraat, Wilhelminaweg, Spankerenseweg,

Lindelaan, Geitenbergweg en Admiraal Helfrichlaan. Na de optocht is de prijsuitreiking bij de Veluwse Poort.