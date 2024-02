Mantelzorgcafé over levenstestament

DIEREN – ‘Wat is een levenstestament en volmacht?’ Op dinsdag 6 februari zal deze vraag besproken worden bij het mantelzorgcafé dat om 10.00 uur begint. Deze vindt plaats bij Intermezzo aan de Harderwijkerweg 1 in Dieren.

“U wordt een dagje ouder en gaat lichamelijk of geestelijk achteruit. Of u staat voor een ingrijpende operatie. Dan is het goed eens na te denken over wie uw belangen behartigt als u dit zelf niet meer kunt. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld”, aldus de organisatie van het mantelzorgcafé.

In deze bijeenkomst vertelt Notaris Dröge wat een volmacht is. Er is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen of te praten over eigen ervaringen. De bijeenkomst eindigt om 11.30 uur. Graag vooraf aanmelden via info@mvtrheden.nl of tel: 026-3707070 op werkdagen tussen 9.30 uur en 11.30 uur. Is er opvang thuis of vervoer nodig dan kan dit bij aanmelding worden overlegd.

Lidy Kelderman, 026-3707070