Maaltijdsoep bij Velpsch Maal

VELP – Bij het Velpsch Maal in Buurthuis de Poort staat op woensdag 21 februari vers gemaakte erwtensoep met roggebrood en spek en bruin bonensoep met stokbrood op het menu. Als nagerecht is er bitterkoekjespudding met slagroom. De maaltijd wordt om 17.30 uur geserveerd. Mee-eten kost 6 euro per persoon. Inschrijven kan tot en met maandag 19 februari bij de beheerder van Buurthuis de Poort.