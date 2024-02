Lustrumviering bevrijdingsdag

DOESBURG – In 2025 is het 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Van september 2024 tot en met augustus 2025 wordt dit lustrumjaar gevierd. Ook in Doesburg wordt er uitgebreid stilgestaan bij 80 jaar vrijheid. Het 4 en 5 mei comité is nu al bezig om samen met andere organisaties plannen te maken om van dit herdenkingsjaar in Doesburg een waar feestjaar te maken. Maar het 4 en 5 mei comité en de andere organisaties kunnen dit niet alleen, ook de ‘gewone’ planningen moeten doorgaan. Daarom wordt de hulp van de Doesburgse bevolking gevraagd. Wie het leuk lijkt om Doesburg in 2025 een mooi feest te bezorgen, kan zich aanmelden via 4en5meicomitedoesburg@gmail.com.