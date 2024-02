Lotgenoten fibromyalgie in Velp

VELP – Maandag 19 februari wordt er een bijeenkomst voor mensen met fibromyalgie gehouden in Buurthuis de Poort in Velp. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen er ervaringen en tips worden uitgewisseld. Aanvang is 12.30 uur. Aanmelden kan via gerda.zorg@fesinfo.nl. De bijeenkomst wordt begeleid door ervaringsdeskundige vrijwilligers van Fibromyalgie en Samenleving (FES).