Loenense vogelliefhebbers kweken landelijke toppers

LOENEN – De leden van de Vogelvereniging Vogelvreugd uit Loenen hebben een enerverend tentoonstellingsseizoen achter de rug. Op vele shows werd hoog gescoord. Er zijn zelfs op landelijk niveau kampioensprijzen behaald door deze kwekers.

Begin november werd de onderlinge wedstrijd gehouden in De Brink in Loenen, voor het eerst samen gehouden met de Eerbeekse vogelvereniging TOG. De Loenense kwekers deden vervolgens mee aan de Open Kampioen van Apeldoorn, waar ze goede zaken deden door in hun klasse als winnaar naar voren te komen.

De Gelderse Kampioenschappen in Elst, met ongeveer 1150 vogels, was een prachtige wedstrijd in een prima accommodatie met veel concurrentie in de verschillende klassen. Dat de Loenense kwekers goede vogels bezitten, werd ook hier bewezen. Paul Berends, Willie Schoonhoven, Adrie Groen, Andre Konijnenberg, Bart Slief en Gerard Sangers leverden een prachtprestatie door samen in het verenigingsklassement als vierde vereniging van de gehele provincie te eindigen. De individuele klasseringen waren goed te noemen met diverse eerste, tweede en derde prijzen.

Het slotakkoord werd recent in de evenementenhal in Hardenberg gegeven op de Nederlandse kampioenschappen. Ditmaal voor het eerst samen met de Noordshow, een show vol met kleine huisdieren zoals konijnen en cavia’ s maar ook kippen en dwerggeiten.

Paul Berends en André Konijnenberg zijn opgeleid tot keurmeester kanaries en hebben hier hun steentje bijgedragen in de beoordeling van de vele kanaries die ingeschreven zijn. Wil Schoonhoven, Gerard Sangers en Adrie Groen hadden hun beste vogels ingeschreven om te laten beoordelen. En met succes. Ze kwamen allemaal met medailles naar huis, omdat ze in hun klasse de mooiste vogels van Nederland aan het publiek konden laten zien. Zo heeft Vogelvreugd aan heel vogelminnend Nederland laten zien dat de Loenense vereniging, vooral op kanariegebied, volop meetellen. Nu gaan de leden weer aan de slag op om jonge vogels te kweken, waarmee in de herfst en winter de titels verdedigd kunnen worden .