Loenen krijgt weer autocross

LOENEN – Na enkele jaren afwezigheid krijgt Loenen weer een spannende autocross. Het Loenens Autoteam ‘77 heeft de schouders er onder gezet en het is gelukt een nieuwe datum te prikken. Op zaterdag 18 mei is in Loenen weer het ronkende geluid te horen van de auto’s die over het terrein crossen.

Ruim veertig jaar geleden had zowat ieder dorp een autocrossvereniging en Loenen bleef niet achter. Op 25 januari 1977 vond de oprichtingsvergadering plaats en het Loenens Auto Team ‘77 (LAT’77), was geboren. In 1978 werd de eerste wedstrijd in Loenen gehouden. Op dit moment telt deze vereniging negentien rijdende leden. De laatste jaren werd er geen wedstrijd gehouden in Loenen, maar daar komt dit jaar dus verandering in.

Meer informatie over deze cross wordt binnenkort bekend gemaakt.

Autocross in Loenen