Locals Live in het teken van rock

DIEREN – Zondagmiddag 25 februari speelt er weer een liveband in Theothorne te Dieren. Dit keer is het de eer aan de vijfkoppige Apeldoornse rockband Carve met Dierenaar Hans Bouwmeester op drums. Volgens Carve kunnen alle soorten muziek worden gerockt. Of het nou R&B, pure soul, of disco is. Elk willekeurig nummer wordt in de ‘Carvenizer’ gestopt en komt er met vette gitaren, pompende baslijnen en stevige drum uit, waarbij de zangeres er met haar finesse toch zeker ook een rouwe vorm van weet te creëren, zeggen de bandleden. De entree is gratis en de zaal gaat om 15.00 uur open.