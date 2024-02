Lieke wint Brummense finale van de Nationale Voorleeswedstrijd

BRUMMEN – Op zaterdag 3 februari werd de lokale finale van de Nationale Voorleeswedstrijd gehouden in de gemeente Brummen. De bibliotheek zat vol met supporters, die hun favoriete voorlezer uitbundig kwamen aanmoedigen. Tien voorleesschoolkampioenen uit de gemeente Brummen lazen voor uit een zelfgekozen boek. Ze deden dit allemaal vol overgave en met zichtbaar plezier.

De jury bestond uit burgemeester Alex van Hedel vann de gemeente Brummen, Jolien Gielen van boekhandel Primera Bosman, Marquerite Tuijn van Stichting Welzijn Brummen en Tessa Wassink, voorleeskampioen van Voorst in 2023. Ook dit jaar was de jury weer onder de indruk van de verschillende boekkeuzes en de voorleeskwaliteiten van elk kind. Het was dan ook een moeilijke taak om de uiteindelijke winnaar te bepalen. Na zorgvuldig overleg koos de jury Lieke Nijenhuis van basisschool De Triangel tot winnaar. Lieke gaat door naar de regionale finale.