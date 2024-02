EERBEEK – Op zaterdag 10 februari is de Eerbeekse dichter Corine Kapenga te gast bij boekhandel Hendriks in Eerbeek. Ze zal dan haar gedichtenbundel ‘Alles is liefde’ promoten en indien gewenst die voorzien van een Valentijnsgedicht ‘voor uw (ge)lief(de)’. De liefdesgedichten in haar bundel zijn geïllustreerd met ‘beeldige foto’s van de natuur’.