EERBEEK – Vrijdag 9 februari komt directeur Boersma bij Ouderenbelang in Eerbeek vertellen over dagactiviteiten bij zorgboerderij Zigtrijk en de Kiboe. De lezing vindt plaats in het Tjark Riks om 14.00 uur. Kosten bedragen 3 euro voor leden 5 euro voor niet-leden. Na het programma is er nog een bingo met leuke prijzen.