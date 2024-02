Leuvenheim kiest eigen vlag

LEUVENHEIM – In Leuvenheim werd een wedstrijd uitgeschreven onder de bevolking van Leuvenheim om een ontwerp te maken voor een Leuvenheimse vlag. Basisschool de Rietgors, haakte hierop in en maakte er een project van voor alle leerlingen. Er waren maar liefst zeventig inzendingen, waaruit een jury, onder leiding van burgemeester Alex van Hedel een selectie maakte. De inwoners van Leuvenheim mochten op zondag 18 februari de definitieve keuze maken.

Er was een goede opkomst in het Buurthuis, meer dan honderd bezoekers trotseerden het slechte weer om bij de verkiezing aanwezig te zijn. Na een welkomstwoord en een presentatie van de tien uitgekozen ontwerpen door Jeroen Booij, ging men stemmen. Hiervoor had de gemeente Brummen de echte rode stempotloden en een echte stembus ter beschikking gesteld.

Nadat de stemmen waren geteld maakte burgemeester Van Hedel de uitslag bekend. Bij de jeugd won Teun Smeets , hij kreeg een zwemfeestje aangeboden bij Rhienderoord. Bij de groteren won Raf van den Bersselaar, hij won een hotelovernachting. De Leuvenheimse vlag van Raf zal later dit jaar worden aangeboden worden aan alle inwoners van Leuvenheim. Desgewenst wordt ook nog een houder voor een vlaggenstok gemonteerd aan de woning.

Mark Donatz nam nog een moment de tijd om burgemeester Alex van Hedel in het zonnetje te zetten.Donatz vertelde iets over de samenwerking tussen Van Hedel en Leuvenheim in de afgelopen tien jaar. Deze bijeenkomst was zijn laatste officiële optreden als burgemeester van de gemeente Brummen en volgens Donatz wordt het laatste optreden het langst bewaard in de herinneringen. Als dank ontving de burgemeester een fles Schanswater.

