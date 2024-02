Leergeld Liemers-Doesburg geeft kinderen gelijke kansen

DOESBURG – Leergeld de Liemers en Leergeld Doesburg gaan samen verder als Leergeld Liemers-Doesburg. De fusie betekent dat gezinnen uit de hele Liemers en Doesburg voortaan op dezelfde deur kunnen kloppen voor bijvoorbeeld een fiets, laptop of andere ondersteuning.

Leergeld Liemers-Doesburg vindt dat alle kinderen moeten kunnen deelnemen aan activiteiten zoals sport, zwemles, schoolreisje of muziekles. Toch hebben niet alle gezinnen voldoende financiële middelen om hun kinderen volledig mee te laten doen. Op die momenten kunnen gezinnen zich melden bij Leergeld Liemers-Doesburg. Coördinatoren kijken samen met de gezinnen of ze een helpende hand kunnen bieden.

“Tot voor kort telde de Liemers twee afdelingen Leergeld”, vertelt voorzitter Mareen Bartels van Leergeld Liemers-Doesburg. “Wij hebben elkaar opgezocht om te kijken of we efficiënter en professioneler kunnen werken en de kinderen op die manier nog beter kunnen helpen.”

Vanuit Leergeld Nederland werd dit initiatief toegejuicht. Per 1 januari bestaat er daarom alleen nog Leergeld Liemers-Doesburg, waarbij de gemeenten Duiven, Doesburg, Montferland, Westervoort en Zevenaar zijn aangesloten. Veel verandert er niet. Nog steeds kunnen ouders zich melden met een verzoek. Alleen worden de diensten voortaan centraal aangestuurd en behandeld.

Mareen Bartels hoopt dat gezinnen Leergeld Liemers-Doesburg weten te vinden. “Wanneer je een laag besteedbaar inkomen hebt, kun je bij ons aankloppen. We zijn er voor de kinderen. Ook gezinnen met tweeverdieners mogen zich melden. We merken dat er soms wat schaamte boven hangt, maar dat is absoluut niet nodig. Wij willen kinderen die dat verdienen een kans geven mee te doen in de maatschappij. Ieder kind verdient kind te zijn.”

leergeldliemersdoesburg.nl