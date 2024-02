VELP – Dinsdag 13 februari is er weer een ledenmiddag van KBO-PCOB in de Elleboog in Nieuw Schoonoord in Velp. Het onderwerp van deze bijeenkomst is Werelderfgoed in Nederland. Rob van Eck neemt bezoekers mee langs de bijzondere Werelderfgoederen in Nederland. De zaal is open om 13.30 uur. Aanvang is 14.00 uur. De toegang is gratis voor leden, niet-leden betalen 5 euro.