Landgoedwandeling Biljoen

VELP – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen begeleiden op woensdag 14 februari een wandeling over landgoed Biljoen in Velp. Landgoed Biljoen is een prachtig ensemble van kasteel met koetshuis, pachtboerderijen, vijvers, beken, parkbos, weiden. Deelnemers krijgen de kans om ook eens achter het kasteel te kijken, op het terrein dat normaal voor publiek is gesloten. Er wordt gelopen door het parkbos om het fraaie kasteel. Onderweg wordt aandacht besteed aan wintervogels, historie en tuinaanleg. Vooraf online reserveren via glk.nl/excursies is noodzakelijk. De start is om 13.30 uur. De wandeling duurt circa 2,5 uur. Deelname kost 8 euro per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 5 euro.

Foto: Floor ten Brink