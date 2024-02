Kruisjassen vv Oeken

BRUMMEN – Op woensdag 28 februari staat de volgende kaartavond van vv Oeken op het programma. Het kruisjassen begint om 19.00 uur en er wordt gespeeld in de Vroolijke Frans in Brummen (Broek).

De zesde speelavond op woensdag 31 januari werd gewonnen door Cor Wilbrink en Henk van ’t Ende, het duo dat de keer daarvoor genoegen moest nemen met de laatste plaats. De tweede plaats was weggelegd voor Bennie Bleumink en Roy ten Broeke.

Op ruime afstand werd het koppel Theo van den Berg en Marcel Hendriksen met een eindsprint derde. Gijs van Dusschoten en Henk Hamer konden het geweld van de concurrentie niet aan en werden deze avond laatste.

Henk Bruntink, 06-20285312

hjbruntink@hotmail.com