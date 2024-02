Kringloop de Bongerd zoekt vrijwilligers

EERBEEK – Kringloop de Bongerd, een project van Kruiskerk Eerbeek, is op zoek naar vrijwilligers. Er worden mensen gezocht voor de afdelingen speelgoed, elektra/gereedschap, hobby/creativiteit en muziek/film (CD’s/LP’s en DVD’s). Het aantal uren en de frequentie kan in overleg. Wie belangstelling heeft of meer informatie wil, kan terecht in de winkel op donderdag en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur, mailen naar kringloopdebongerd@kruiskerkeerbeek.nl of bellen met 06-17463244 of 06-21717827.

kringloopdebongerd.nl