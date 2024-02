Kraamhuur op muziekmarkt

DIEREN – Buurtvereniging de Overweg uit Spankeren organiseert een muziekmarkt voor liefhebbers en verzamelaars. Deze wordt gehouden op zaterdag 24 februari in Theothorne in Dieren. Op deze markt kunnen particuliere standhouders hun vinyl, cd’s, films, (oude) instrumenten, geluidsdragers, foto’s, muziekboeken en aanverwante spullen aan de man brengen. Particulieren kunnen een kraam of tafel huren door voor 10 februari een e-mail te sturen naar Simon Steenstra via burdenofparadise22@gmail.com.

De markt wordt muzikaal opgeluisterd door de semi-akoestische band Bluessem. Deze band omschrijft haar repertoire als ‘authentieke basic blues, met hier en daar een schatplichtig nummer van een Europese of Amerikaanse beroemdheid’. De beurs is geopend van 10.00 tot 16.00 uur. De entree bedraagt 5 euro. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee. De buurtvereniging gebruikt de opbrengst van de markt voor de bouw van een praalwagen voor de optocht tijdens het Spankerens Oranjefeest in juni.