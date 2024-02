Kleurrijke optocht trekt door Zwieren

DIEREN – Dieren werd afgelopen weekend weer omgedoopt tot Zwieren. Woensdag 7 februari werd het carnaval officieel geopend in de gemeente Rheden toen loco-burgemeester Ronald ter Hoeven om 20.11 uur symbolisch de sleutels overhandigde aan de vijf erkende carnavalsverenigingen van de gemeente Rheden.

In Zwieren werd volop carnaval gevierd door de twee carnavalsverenigingen de Nölers en de Deurdauwers. Zondag stond de gezamenlijke carnavalsoptocht weer op het programma. Op de foto is zijn de kleurrijke dames van Carnavalsvereniging de Deurdauwers te zien. Zij zetten de bloemetjes buiten en gingen er vandoor met de eerste prijs.

Foto: Christa Heine