Klarenbeekse ouderen verwend met valentijnslunch

KLARENBEEK – De legende zegt dat Valentijn een de dag voor zijn executie een afscheidsbriefje achterliet voor de dochter van een medegevangene waarop hij verliefd was geworden. De speciale dag bestaat sinds 496, toen paus Gelasius I 14 februari uitriep tot Valentijnsdag. Voor de vrijwilligers in Klarenbeek een reden om een lunch te organiseren waarbij de liefde voor elkaar centraal staat.

Rond de klok van 11.30 uur werden de vijftig gasten ontvangen in een versierde zaal met hartjes en op tafel prachtige bloemstukken. De lunch startte met vers bereide soepen in de rode kleur van de liefde waarna iedereen getrakteerd werd op een liefdesbox. In een lange rij kwamen alle twaalf vrijwilligers met schalen vol liefdesboxen. Een applaus barstte los. Op iedere box zat een uniek Loesje-spreuk. Je kon een speld horen vallen bij het openen van de boxen. De gasten waren duidelijk onder de indruk van alle heerlijkheden die er in zaten. Aan alle smaken was gedacht; hartig, zoet, fruit en brood, een feest voor het oog en de smaakpapillen.

Tussen het hoofdgerecht en het toetje kwamen twee medewerkers van de plaatselijke supermarkt uitleg geven over het online bestellen en de thuisbezorging. Waarna de kers op de taart binnen werd gebracht. Een chocoladetaart met vanille-ijs, fruit en een rood chocoladehartje. Na afloop werden de lege boxen meegenomen met de eventuele restanten van de lunch.

Rond de klok van 13.30 vertrok iedereen voldaan huiswaarts. De gasten werden eraan herinnerd dat op vrijdag 27 maart er weer een bus klaarstaat om Klarenbekers naar de markt in Twello te brengen. Men wordt dan van huis opgehaald en weer thuis gebracht. Kosten zijn 2 euro. Aanmelden kan via 06-12260021.