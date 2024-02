Klankschalen te horen in Hall

HALL – Joop Bosma verzorgt vanaf dinsdagavond 5 maart een serie van zes klankschaalconcerten in de kleine Mhene in het buitengebied van Hall. Joop omschrijft zijn concerten als ‘klankbaden’, omdat zijn toehoorders worden ondergedompeld in de trillingen van de klankschalen. Ze baden als het ware in de helende vibraties van geluid. De deelnemers liggen in een halve cirkel comfortabel op hun rug op een yogamat of campingmatras. Joop creëert Joop golven van harmonisch geluid, die het lichaam omhullen en omringen. Ze helpen de deelnemers hun energie in balans te brengen, gedachten los te laten en op te laden. De klankschalen die Joop gebruikt hebben hun oorsprong in het Tibetaans Boeddhisme en zijn gemaakt met behulp van verschillende metalen.

De inloop is vanaf 19.00 uur, het klankbad begint om 19.30 uur. Overige concerten zijn op vrijdagochtend 15 maart, woensdagavond 3 april, vrijdagochtend 26 april, dinsdagavond 30 april en woensdagavond 5 juni. De kosten zijn 12,50 euro per persoon per keer. Natuurboerderij de Mhene is te vinden aan de Lendeweg 4a in Hall.

Jantine Peters, 06-17369599

jantine.peters@gmail.com