Klaas Wilting bij Podium Doesburg

DOESBURG – Oud-woordvoerder van de politie van Amsterdam Klaas Wilting komt naar Doesburg in het kader van 10 jaar Podium Doesburg. In zijn theatershow Code Blauw vertelt hij op zaterdag 24 februari over zijn roerige jaren als agent en als woordvoerder van het Amsterdamse politiekorps.

Wilting stond bij veel zaken vooraan en deelt in Doesburg zijn ervaringen uit de eerste hand. Zaken die aan de orde komen zijn onder andere de opkomst van softdrugs, heroïne, XTC en cocaïne en de ontvoering van Heineken en diens chauffeur Ab Doderer. Ook onderwerpen als liquidaties, Yab Yum, brand in de sex- en goktent Casa Rosso, de Satanskerk, de Bijlmerramp en andere passeren de revue. Het geheel wordt gelardeerd met filmbeelden uit Wiltings tijd als politieman en politiewoordvoerder en recenter opgenomen beelden uit Amsterdam.

Na een leerzame, mooie, soms verdrietige maar zeker ook spannende avond signeert Wilting zijn boeken ‘De roerige jaren van een politiewoordvoerder’ en ‘Gevaar loert overal’. Aanvang is 20.00 uur. Kaarten kosten 13,50 euro en zijn te koop via podiumdoesburg.nl.