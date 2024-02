Kinderen lezen voor bij kinderdagverblijf

EMPE – Kinderdagverblijf Ut Trepke in Empe deed dit jaar weer mee met de nationale voorleesdagen. Zij vroegen aan de Isingschool of daar kinderen waren die wilden voorlezen en daar werd volmondig ‘ja’ op gezegd. Er waren zelfs zoveel leerlingen uit groep 7 en 8 die wilden meedoen, dat er geloot moest worden. De kinderen kwamen in tweetallen naar het kinderdagverblijf. Er werd van beide kanten genoten van het voorlezen.