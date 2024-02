Kerkbestuur De Sprang Vrijzinnigen Velp draagt kerk over aan BOEi

VELP – Vrijdag 2 februari droeg het interim-bestuur van De Sprang Vrijzinnigen Velp haar kerkgebouw over aan BOEi, herbestemmer van cultureel erfgoed. Het gebouw aan de Dr. Fabiusstraat krijgt in de toekomst een cultureel maatschappelijke bestemming.

De kerk, een gemeentelijk monument, is sinds januari 2022 niet meer in gebruik en staat leeg. BOEi betrok vorig jaar de buurtbewoners en andere geïnteresseerden bij een marktonderzoek naar nieuwe gebruiksmogelijkheden voor de kerk. Diverse ideeën zijn geopperd om dit bijzondere gebouw een andere maatschappelijke bestemming te geven, waarmee de kerk een rol in Velp kan vervullen.

“De wens van het bestuur was dat het kerkgebouw voor de Velpse gemeenschap een maatschappelijk culturele functie gaat krijgen. Wij zijn verheugd met BOEi een goede partij te hebben gevonden die voor deze invulling kan zorgen”, aldus Olga Visser, interim-voorzitter.

Sylvia Pijnenborg, directeur BOEi, is ook erg blij met deze mooie stap. “Om de kerk een plek van betekenis te laten blijven, hebben we een cultureel maatschappelijke invulling voor ogen. Dit past ook goed in de doelstelling van BOEi, om betekenisvolle plekken nieuwe betekenis te geven. Geïnteresseerden mogen zich natuurlijk bij ons melden!”

Protestantenbond

Het kerkgebouw is een karakteristieke zaalkerk zonder toren, in 1905 gebouwd in opdracht van de Nederlandse Protestantenbond. Het ontwerp vertoont naast invloeden van de Art Nouveau in het interieur ook de invloed van de Engelse Arts & Crafts beweging in het exterieur. Het pand heeft waarde vanwege het materiaalgebruik en de bijzondere detaillering in Art Nouveau-stijl zoals het tegeltableau boven de ingang. De kerk vertegenwoordigt een aspect van de religieuze geschiedenis van Velp en de gemeente Rheden.

Foto: Jan van Dalen, BOEi