JutbergTrail in Dierense bossen

DIEREN – Met de Best Living JutbergTrail en Nordic WalkingTrail belooft de Dierense atletiekvereniging Gelre ‘een mooie uitdaging’. Deze recreatieve hardloopwedstrijd wordt dit jaar gehouden op zaterdag 24 februari.

De JutbergTrail voert over de prachtige paden van Nationaal Park Veluwezoom. Er wordt een uitdagend en gevarieerd parcours uitgezet. “Bereid je dus voor op pittige beklimmingen en mooie afdalingen en vergeet daarbij niet te genieten van al het moois om je heen”, aldus de organisatie van AV Gelre.

Hardlopers kunnen kiezen uit vier afstandeln. Deelnemers aan de 7,5 en 15 kilometer starten om 11.15 uur. Voor wie 22,5 of 30 kilometer loopt klinkt om 10.30 uur het startschot. Voor de nordic walkers zijn er twee routes van 7,5 en 15 kilometer lang. De start van beide afstanden is om 9.30 uur.

Op avgelre.nl is alle informatie te vinden op de trail, inschrijven, starttijden en parcours.