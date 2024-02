Jubilarissen PFC Rheden gehuldigd

VELP – Tijdens de nieuwjaarsborrel in de kantine van het Biljoenbad in Velp heeft zwemvereniging PFC Rheden de jubilarissen in het zonnetje gezet. Merel Lammerée, Marjolein Meijrink en Floor Lammerée zijn beiden 12,5 jaar lid. Suzanne Elbersen vierde haar 25-jarig jubileum en Yvonne Wijlhuizen is al 40 jaar bij de vereniging. Het is inmiddels traditie dat jubilerende leden thuis of in het zwembad worden overvallen door voorzitter Petra Schipper, waar ook dit jaar weer filmpjes van zijn gemaakt. Deze werden tijdens deze borrelavond bekeken. Daarna werd ‘de dikke duim’ uitgedeeld, een onderscheiding voor een supervrijwilliger van de vereniging. Trainster en bestuurslid Elke Brandt nam de prijs dankbaar in ontvangst.

Ook werd deze avond de EK-finale gespeeld door het Nederlandse dames waterpoloteam, die werd gevolgd op televisie. Bijzonder is dat speelster Fleurien Bosveld haar waterpolocarrière is begonnen bij PFC Rheden. De overwinning van Nederland op titelverdediger Spanje werd uitbundigi gevierd.

Op de foto van links naar rechts: Merel, Yvonne, Floor en Elke