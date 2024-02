Joost Hontelez schrijft winnend gedicht

DOESBURG – Op zondag 4 februari vond in de Martinikerk in Doesburg de prijsuitreiking plaats van de gedichtenwedstrijd van de PGAD, de Protestantse Gemeente Angerlo Doesburg. Het thema van deze wedstrijd was ’thuis’. Er zijn zeventig gedichten naar de jury in Doesburg gestuurd. In een bijeenkomst in de Martinikerk vond een bloemlezing plaats van de ingezonden gedichten. Jan Ravensteijn, voormalig stadsdichter declameerde deze gedichten, begeleid door het bezielende pianospel van Zwaan Stam. Daarna werden de drie winnaars bekend gemaakt. De derde prijs ging naar Joseline Bakx, de tweede naar Anna van Cooten en de eerste prijs belandde bij Joost Hontelez. Het winnende gedicht hangt inmiddels aan de buitenmuur van het koor van Martinikerk. Burgemeester Loes van der Meijs die elk jaar het winnende gedicht onthult, nam ook dit jaar deze taak op zich. Het gedicht hangt het hele jaar daar aan de muur, te lezen voor ieder die er langs loopt.

Foto: Bert Bomer