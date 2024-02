Jongerencentrum in Eerbeek in gebruik

EERBEEK – Na maanden van verbouwen is eind december het voormalig JOC, naast sporthal de Bhoele in Eerbeek, opgeleverd aan het jongerenwerk van SWB. In de maand januari hebben de jongerenwerkers, samen met jongeren, het pand ingericht. Zo is er een ontmoetingsruimte waar jongeren kunnen gamen, tv kijken, tafelvoetballen en darten en wordt er een workshop ruimte ingericht waar regelmatig workshops voor en met jongeren kunnen plaatsvinden.

Voorlopig is het jongerencentrum open op dinsdagavond van 19.00 tot 21.30 uur, woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur en woensdagavond en donderdagavond van 19.00 tot 21.30 uur. Het jongerencentrum richt zich op jongeren tussen de 12 en 21 jaar. Begin maart wordt het Jongerencentrum officieel geopend.

facebook.com/sjoerd.jongerenwerk

instagram.com/jongerenwerkers_swb