Jan Baggen vertelt over de IJssel

DOESBURG – Schilder en tekenaar Jan Baggen vertelt in het Kunstlab Doesburg over de IJssel, aan de hand van zijn tekeningen en schilderijen. Dit doet hij donderdag 7 maart van 10.00 tot 12.00 uur en op donderdag 14 maart van 20.00 tot 22.00 uur

Jan tekent en schildert graag buiten. De mooiste opdracht die hij ooit kreeg was die van de Kluwer- en later Wegenerkranten om hun verspreidingsgebied in beeld te brengen. Ruim veertien jaar lang mocht hij dat doen, wat in totaal zo’n vierduizend tekeningen opleverde. Eén van de vele, terugkerende onderwerpen was de IJssel.

Uiteindelijk heeft hij de hele reis van Westervoort tot aan het Keteldiep gemaakt en de meest opmerkelijke zaken getekend en beschreven. Zijn wens om de IJssel-tekeningen, aangevuld met latere schilderijen, in een boek gebundeld te zien, is nu werkelijkheid geworden. Tijdens beide lezingen is er gelegenheid dat boek te kopen en te laten signeren.

De lezing bijwonen kost 15 euro (inclusief koffie/thee). Opgeven kan via elzabouwman@gmail.com of lezing@kunstlabdoesburg.nl.

Foto: Jan Baggen

