VELP – Op maandag 4 maart organiseert IVN Oost-Veluwezoom een wandeling van 2 tot 2 ½ uur, met heel diverse natuurverhalen. Denk aan zaken als: Bladknoppen, Beesten, Biodiversiteit, Bos, Boombast, Boomsilhouetten, Bodem. Daarnaast is er aandacht voor de historie van Biljoen en Beekhuizen. De wandeling start om 9.30u bij de parkeerplaats aan de Spaenallee naar kasteel Biljoen. Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

ivnoostveluwezoom.nl