Inzameling oud papier bij Velpse kerk

VELP – Zaterdag 24 februari is van 8.30 tot 11.30 uur de maandelijkse inzameling van oud papier bij de Grote Kerk in Velp. Bewoners van de flats aan de Zwanensingel, President Kennedylaan en Sophiastraat kunnen hun oud papier vanaf 8.00 uur in de hal of aan de weg zetten. De opbrengst van deze actie wordt gebruikt voor verfraaiing en verbetering van het kerkgebouw.

Daarnaast kunnen plastic doppen worden ingeleverd ten goede van het opleiden van blindegeleidehonden en houdbare drank- en etenswaren voor de voedselbank. Ook is de kerk van 10.00 tot 12.00 uur geopend. Bezoekers kunnen het gebouw bezichtigen of een moment voor zichzelf nemen. Ook is er iemand aanwezig voor een persoonlijk gesprek.