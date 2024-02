Inschrijving kramen geopend voor derde editie Bonte Schaap Festival Rheden

RHEDEN – Zondag 9 juni wordt voor de derde keer het Bonte Schaap Festival gehouden in Rheden. De inschrijving voor de kramen op de braderie is inmiddels geopend.

Het Bonte Schaap Festival is een samenwerking van BIZ-Centrum Rheden, de ORDS en de Rhedense Schaapskudde. Deze organisaties hebben de handen ineen geslagen om een evenement op poten te zetten voor het dorp met regionale uitstraling. Het motto van het Bonte Schaap Festival is ‘vóór en dóór het dorp Rheden’.

De grote trekker van het festival is het schapenscheren op het Mr. B. van Leeuwenplein. Herderin Cynthia Berendsen komt met haar team van vrijwilligers naar het dorp om de kudde Veluwse heideschapen van hun jas te ontdoen. Verder zijn er kinderactiviteiten, straattheater, live-muziek, een kindercircus, een sportplein met plaatselijke verenigingen en een grote braderie. Voor deze braderie zijn kramen te huur. Een plekje reserveren kan via de website.

Zaterdagavond 8 juni is er een pre-party midden in het dorp met een toffe live-band.

Foto: Riëtta Veldhuis

bonteschaapfestival.nl