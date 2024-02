Inloopspreekuur over OV

DIEREN – Maandag 26 februari is er van 14.00 tot 15.30 uur een inloopspreekuur over het reizen met openbaar vervoer in de bibliotheek in Dieren. Tijdens maandelijkse inloopspreekuren op verschillende locaties geven OV-ambassadeurs advies en tips over reizen met de bus of trein. Ze helpen hun leeftijdgenoten om zelfstandig te blijven reizen, en laten zien dat het openbaar vervoer helemaal niet moeilijk is.