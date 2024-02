Ik vind: Vette hap

China Palace stopt ermee en McDonald’s wil op die plek een nieuwe vestiging starten. Jammer dat ‘de Chinees’ verdwijnt, maar als de Mac aan alle eisen van het huidige bestemmingsplan voldoet, kan de gemeente Rheden de vergunning niet weigeren. En terecht! De overheid dient betrouwbaar te zijn. Als de aanvraag in orde is heeft ie ook onze zegen.

D66 en GroenLinks gingen vol op het orgel tegen de komst van de hamburgerketen. Gevolgd door een golf van afschuw die door de media trok. Een petitie tegen de komst is meer dan 12.000 keer ondertekend. Vies, vuil, ongezond, overlast, onveilig, kwetsbare natuur zijn kernwoorden in de kritiek. Iemand vreesde zelfs dat de ‘aso-horden’ hun ‘vette hap’ op de Posbank naar binnen proppen om vervolgens de resten in de ‘kwetsbare natuur’ te kieperen. De bezwaren zijn zwaar overtrokken en de hypocrisie druipt ervan af. De petitie is opgestart vanuit de lokale horeca, de ongezonde ‘vette hap’ is langs de Veluwezoom sowieso volop verkrijgbaar en de beoogde vestiging ligt gewoon aan de doorgaande weg, buiten park Veluwezoom. Laat mensen aub zelf bepalen waar, bij wie en wat ze willen eten. En behandel iedereen gelijk, ook ondernemers.

Theo Kooijmans,

Fractievoorzitter Volkspartij Politiek Rheden