Ik vind: McDonald’s in Rheden

Ik wil in deze ingezonden brief mijn zorg en afkeuring uitspreken over de vergunningsaanvraag voor een McDonald’s op de Arnhemsestraatweg 63, op de plek waar China Palace zich nu bevindt. Hoewel ik tot op zekere hoogte sta voor vrije keuze en zeker niet principieel tegen fastfood ben, kleven er grote bezwaren aan deze locatie.

Statistisch gezien hebben omwonenden van fastfoodzaken een grotere kans op hart- en vaatziekten. Hoewel het valt te betwisten hoe ver de term ‘omwonenden’ reikt, is een auto- en fietsafstand van minder dan 10 minuten voor Rhedense begrippen weinig. Ook ligt de plek vlakbij een natuurgebied. En hoewel er bij fastfoodketens vrijwel altijd met de beste bedoelingen voldoende vuilnisbakken staan, zijn er vaak mensen die zich hier niets van aantrekken.

Maar mijn belangrijkste probleem dat ik ermee heb: deze vestiging zal op de dagelijkse fietsroute van een groot deel van de Rhedense jeugd komen. Ook mijn eigen kinderen gaan er over een aantal jaren misschien iedere schooldag langs fietsen. Iedere keer langs de drukke inrit van de parkeerplaats en McDrive, dat gaat geheid een keer mis met onoplettende jeugd en auto’s die nog snel even door oranje willen crossen bij de stoplichten. Maar gelukkig valt dit risico nog te verkleinen, bijvoorbeeld door de bouw van een rotonde (gratis tip aan gemeente Rheden: zorg dat de juiste partij hier financieel voor opdraait!).

Gegarandeerd dat er jeugd uit Rheden en omstreken op weg naar huis vanuit school klant van McDonald’s wordt, kinderen die in hun vormende fase zitten en net leren wat normaal is. Een keertje is niet erg, maar structureel fastfood eten is gewoon erg ongezond en strookt op geen enkele manier met de omgeving waar ik mijn kinderen wil laten opgroeien. Rhedense jeugd die hun zakgeld opoffert in ruil voor een vette hap – niet ieder kind zal vaste klant worden. Maar het is zeer waarschijnlijk dat wij en onze kinderen voor deze McDonald’s gaan betalen. Met onze gezondheid, verkeersveiligheid en vervuiling van onze leefomgeving.

Als ik het goed begrijp is de gemeente verplicht de vergunning te verstrekken indien deze voldoet aan de wettelijke criteria – ook al zijn er in de media recent steeds meer meldingen dat er gewerkt wordt aan manieren voor gemeenten om hier wél invloed op uit te oefenen. Indien de gemeente Rheden hier zich niet goed tegen kan of wil verweren, dan moeten wij als bewoners er zelf maar een manier voor vinden via bijvoorbeeld een petitie of een burgerinitiatief.

Willem Giesbers,

Rheden