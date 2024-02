Ik vind: McDonald’s Rheden

Geruchten werden bevestigd: de Chinees verdwijnt en er zijn plannen voor een Mc Donald’s op deze mooie landelijk gelegen historische plek. Destijds reed de postkoets hier langs met de koetsier en de postiljon, die op zijn hoorn blies als men een plaats naderde, zodat men de post kon halen. Weliswaar is dit vervlogen historie, maar de mooie plek aan de rand van de Veluwezoom is in zijn schoonheid blijven bestaan.

De afrit vanaf de snelweg biedt dan ook een prachtig mooi groen uitzicht. Dit mag mijns inziens niet teloorgaan aan landschapsvervuiling in figuurlijke en letterlijke zin.

Met klem verzoek ik de gemeente Rheden dan ook om al het mogelijke in het werk te stellen om deze aanslag op de natuur ter plaatse tegen te houden en te kiezen voor een mildere vorm van ondernemen. Omdat er reeds meer dan 9.000 bezwaren op diverse gronden zijn, verzoek ik de gemeente dan ook met klem om met de burgers in de gemeenten en omliggende gemeenten tot een respectvolle oplossing te komen.

T.J.M.Evers,

Velp