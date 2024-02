Ik vind: Lift op station Dieren

Op zondag 11 februari kwamen mijn vrouw en ik aan op station Dieren. Mijn vrouw gebruikt een rolstoel en dus zijn we aangewezen op de lift. En jawel, voor de zoveelste keer was de lift defect. Dus het werd moeizaam klauteren voor mijn vrouw en zeulen met de rolstoel voor mij.

Defecte liften op station Dieren zijn er bijna altijd en dat is kennelijk niet op te lossen. Maar op eenvoudige wijze is te voorkomen dat mindervalide reizigers, mensen met kinderwagens en dergeljke stranden. Heropen de bewaakte spoorwegovergang aan het einde van het perron aan de oostzijde. Dan kan iedereen die dat nodig heeft naar de K&R plaatsen die daar zijn, inclusief zebrapad! Simpel eigenlijk. Mensen voor wie traplopen bezwaarlijk is, kunnen daar eenvoudig worden opgehaald.

Mensen van Pro Rail los de problemen nu eens echt op.

Jos en Henny Divendal,

Brummen